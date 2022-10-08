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Українські військові збили російський літак Су-34

Фото: Українські військові показали відео збиття російського літака Су-34 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 жовтня, був опублікований відеозапис зі збиттям українськими військовими російського літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Долітався", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, українські засоби протиповітрянної оборони збили російський літак Су-34. Це відбулось під час контрнаступу на сході України.

На відеозаписі можна побачити, що двом пілотам вдалося катапультуватися.

Нагадаємо, що в Харківській області гвардійці знищили ворожий Су-25 та поповнили "обмінний фонд".

Також, українські бійці приземлили російський бомбардувальник Су-34.

Раніше ЗСУ "приземлили" за добу чотири літаки і БПЛА росіян.

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