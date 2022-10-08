Украинские военные сбили российский самолет Су-34

"Долетался", - говорится в сообщении.

По словам военных, украинские средства противовоздушной обороны были сбиты российским самолетом Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.

На видеозаписи можно увидеть, что двум пилотам удалось катапультироваться.