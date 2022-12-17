Українські військові показали, як знищують два десятки росіян за один раз

"Деякі скептики не дуже довіряють цифрі у майже 100 тисяч мертвих росіян. Дарма. На українській землі вони вмирають "пачками". На цьому відео можна побачити, як в один момент "мінусують" пару десятків окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, і це тільки одне відео.

"Цифра у майже 100 тисяч - це ще дуже скромні підрахунки" - запевняють в "СтратКомі".