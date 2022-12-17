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Украинские военные показали, как уничтожают два десятка россиян за раз

Фото: ВСУ уничтожили два десятка россиян за раз (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные одним ударом уничтожают по два десятка российских солдат. Поэтому потери врага могут достигать 100 тысяч и это только убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "СтратКом".

"Некоторые скептики не очень доверяют цифре почти в 100 тысяч мертвых россиян. Напрасно. На украинской земле они умирают "пачками". На этом видео можно увидеть, как в один момент "минусуют" пару десятков оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, и это только одно видео.

"Цифра в почти 100 тысяч - это еще очень скромные подсчеты" - уверяют в "СтратКоме".

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов. В общей сложности потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 97 690 военных убитыми.

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