Украинские военные показали, как уничтожают два десятка россиян за раз

"Некоторые скептики не очень доверяют цифре почти в 100 тысяч мертвых россиян. Напрасно. На украинской земле они умирают "пачками". На этом видео можно увидеть, как в один момент "минусуют" пару десятков оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, и это только одно видео.

"Цифра в почти 100 тысяч - это еще очень скромные подсчеты" - уверяют в "СтратКоме".