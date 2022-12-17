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ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу

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Київ, Субота 17 грудня 2022 10:35
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу Фото: ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 420 окупантів. Загалом втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 97 690 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків - 2985 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,
  • артилерійських систем - 1947 (+1) од,
  • РСЗВ - 410 (+0) од,
  • засоби ППО - 211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),
  • крилаті ракети - 653 (+61),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 174 (+2).

Нагадаємо, також ми писали про те, що українські десантники знищили позицію росіян разом з БК на Луганському напрямку.

Додамо, раніше українські бійці розбили вороже ДРГ у районі Бахмута Донецької області та знищили цілий підрозділ ворога.

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ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
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