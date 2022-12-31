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Українські військові показали як збивають російську ракету: відео

Фото: Українські військові показали як збивають російську ракету: відео (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Зенітним ракетним військам повітряного командування "Центр" вдалось влучно знищити одну з російських ракет під час атаки в суботу, 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Центр".

У повідомленні сказано, що зенітні ракетні війська під час масової ракетної атаки по території України змогли вдало знищити одну з російських ракет.

"Зенітні ракетні війська повітряного командування "Центр" стійко і влучно нищать ворожі ракети. Слава українським ППО!Слава Україні! Смерть ворогам!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у повітряних силах ЗСУ розповіли, чому росіяни роблять атаки дронами на Україну саме вночі.

Також повідомлялося, що в ніч з 29 на 30 грудня росіяни направили по столиці семеро "Шахедів", п'ятьох було збито над Києвом і двох - на підльоті до міста.

Загалом окупанти випустили 16 дронів, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

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