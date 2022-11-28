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Українські військові показали, як виглядає звільнена Макіївка (фото)

Фото: ЗСУ показали, як виглядає звільнена Макіївка Луганської області (facebook.com/odalug)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали, як виглядає село Макіївка Луганської області після звільнення від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

"Так виглядає визволена Макіївка. Зламані долі людей, зруйновані окупантами будинки та безліч російського металобрухту", - йдеться в повідомленні.

Звільнення Макіївки Луганської області

Про звільнення Макіївки голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив 13 листопада. Офіційно Міноборони України підтвердило контроль над населеним пунктом 16 листопада, показавши відео з деокупованого села.

Пізніше голова ОВА Сергій Гайдай розповів, що у звільненій Макіївці (Луганська область) не залишилося жодного вцілілого будинку. Там наразі залишаються близько 30 осіб. Вони постійно живуть у підвалах через обстріли, що не припиняються.

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Луганськ