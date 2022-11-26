У звільненій Макіївці не залишилось цілих будинків, а люди живуть у підвалах, - Гайдай
У звільненій Макіївці (Луганська область) не залишилось жодного вцілілого будинку. Там зараз залишаються понад 30 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Вони постійно живуть у підвалах. Тому що село постійно обстрілюється", - заявив Гайдай.
За його словами, людей евакуюють у більш безпечні регіони України, де забезпечують людей житлом, продуктами харчування та медичною допомогою.
"Для людей така критична мотивація - це коли вони виходять з погреба та бачать зруйнований будинок. Саме тоді вони погоджуються виїжджати", - пояснив очільник області.
У Невському, за інформацією Гайдая, залишаються 150 людей. Це село також перебуває під обстрілами окупантів.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що ЗСУ зможуть дати "позитивні новини" з Луганського напряму, коли почнуться морози.
У четвер, 24 листопада, на окупованій частині Луганської області підірвали будинок з колаборантами.
Деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.
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