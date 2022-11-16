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Міноборони підтвердило звільнення Макіївки в Луганській області

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Луганська область, Середа 16 листопада 2022 15:14
Міноборони підтвердило звільнення Макіївки в Луганській області Фото: у Міноборони підтвердили звільнення Макіївки в Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові підтвердили звільнення села Макіївка Луганської області. Захисники показали відео з деокупованого населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міноборони в Facebook.

"Село Макіївка, що на Луганщині - під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть - наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців", - йдеться у повідомленні.

На кадрах показані наслідки російської окупації. Багато будинків пошкоджені, деяких з них зруйновані і не підлягають відновленню.

Міноборони підтвердило звільнення Макіївки в Луганській області

Варто зазначити, що про звільнення Макіївки голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив ще 13 листопада. Проте військові до цього моменту не підтверджували цю інформацію.

Всього у Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів.

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