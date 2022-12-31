Українські військові показали, як "привітали" окупантів біля Гуляйполя (відео)

Українські військові влучним ударом знищили будинок у районі Гуляйполя. Російські окупанти спокійно жили в ньому, організувавши запаси їжі та зброї, доки не прийшли ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал РИА Мелитополь .

Так, українські військові відстежили будинок, де оселилися окупанти. Окупанти тримали в цьому місці непоганий боєкомплект та запаси їжі.

"Новорічне привітання окупантам від Мелітопольского тербату ЗСУ на Гуляйпольскому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за минулу добу ЗСУ знищили ще 710 окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 105 960 своїх військових.

Також ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях російських загарбників у Херсонській і Запорізькій областях. Внаслідок дій наших захисників ворог зазнав серйозних втрат.

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