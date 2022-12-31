Украинские военные показали, как "поздравили" оккупантов возле Гуляйполя (видео)

Украинские военные точным ударом уничтожили дом в районе Гуляйполя. Российские оккупанты спокойно жили в нем, организовав запасы еды и оружия, пока не пришли ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал РИА Мелитополь .

Так, украинские военные отследили дом, где поселились оккупанты. Оккупанты держали в этом месте неплохой боекомплект и запасы пищи.

"Новогоднее поздравление оккупантам от Мелитопольского тербата ВСУ на Гуляйпольском направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 710 оккупантов и сбили вражеский вертолет. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 105 960 своих военных.

Также ВСУ нанесли мощные удары по позициям российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наших защитников враг понес серьезные потери.

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