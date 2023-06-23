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Українські військові показали, як працює САУ Paladin по позиціях окупантів (відео)

Фото: ЗСУ показали, як працює САУ Paladin по позиціях окупантів (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали, як американська самохідна артилерійська установка (САУ) М109 Paladin допомагає знищувати техніку та живу силу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 47-ї Бригади "Магура".

Як каже один з військових, зазвичай від цілевказання до першого пострілу проходить 4 хвилини, але це в ідеальних умовах.

"Якщо на максимальних зарядах, то тут прямо штукатурка сиплеться. Розриви гарні, особливо, якщо там більш "жирний" снаряд зарядити, взагалі красиво виходить. Як воно прилітає", - розповів він.

Для довідки

САУ Paladin є стандартною САУ військ США. Для її створення знадобилося 7 років - з 1953 до 1960 року. Ця артилерійська установка постійно модернізувалась і навіть ліцензійно вироблялась у 1990-х роках у Південній Кореї. Вперше M109 була використана в бою у В'єтнамській війні. Крім США представлена на озброєнні країн НАТО.

Що стосується технічних характеристик, то ця САУ має гусеничне шасі з вежею, що обертається. Корпус і вежа виконані з катаної алюмінієвої броні і дозволяють захищатися від вогню стрілецької зброї та осколків снарядів. Вона також обладнана приладами нічного бачення. Екіпаж складається із 6 осіб.

Нагадаємо, ще в лютому стало відомо, що українські військові завершили навчання на САУ Paladin. У березні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також показав відео роботи Paladin.

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