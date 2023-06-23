Украинские военные показали, как работает САУ Paladin по позициям оккупантов (видео)

Украинские военные показали, как американская самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 Paladin помогает уничтожать технику и живую силу оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 47-й Бригады "Магура".
Как говорит один из военных, обычно от целеуказания до первого выстрела проходит 4 минуты, но это в идеальных условиях.
"Если на максимальных зарядах, то здесь прямо штукатурка сыпется. Разрывы хороши, особенно, если там более "жирный" снаряд зарядить, вообще красиво получается. Как оно прилетает", - рассказал он.
Напомним, еще в феврале 2023 года стало известно, что украинские военные завершили обучение на САУ Paladin. В марте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также показал видео работы Paladin.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.