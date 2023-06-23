RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные показали, как работает САУ Paladin по позициям оккупантов (видео)

Фото: ВСУ показали, как работает САУ Paladin по позициям оккупантов (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как американская самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 Paladin помогает уничтожать технику и живую силу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 47-й Бригады "Магура".

Как говорит один из военных, обычно от целеуказания до первого выстрела проходит 4 минуты, но это в идеальных условиях.

"Если на максимальных зарядах, то здесь прямо штукатурка сыпется. Разрывы хороши, особенно, если там более "жирный" снаряд зарядить, вообще красиво получается. Как оно прилетает", - рассказал он.

Напомним, еще в феврале 2023 года стало известно, что украинские военные завершили обучение на САУ Paladin. В марте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также показал видео работы Paladin.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине