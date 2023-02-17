Перша група українців пройшла навчання на базі США в Німеччині. Зокрема на Bradley
Сьогодні, 17 лютого, у Пентагоні заявили, що перша група українських військових пройшла навчання на базі США в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно із заявою прес-секретаря Пентагону Пета Райдера, перша група з 635 українців вже завершила навчання на полігоні Графенвер. Крім іншого, український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.
Нині ж вже друга група з 710 українських військовослужбовців працює на п’ятитижневих курсах, які навчатимуть війська маневрам, медичній та початковій підготовці солдатів. Солдати тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і на САУ M109 Paladin, про відправку до України якої нещодавно оголосили США.
Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть навчання на бойових машинах Stryker.
Нагадаємо, навчання розпочалося в середині січня в рамках розширеної програми США з підготовки українських сил до бою.
Раніше США пропонували менш масштабне навчання з окремих систем озброєнь, таких як ракетні установки HIMARS. Перехід до навчання на рівні батальйону ознаменував значне розширення зусиль США з навчання та підготовки українців до довготривалої війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.