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Перша група українців пройшла навчання на базі США в Німеччині. Зокрема на Bradley

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Німеччина, П'ятниця 17 лютого 2023 22:25
Перша група українців пройшла навчання на базі США в Німеччині. Зокрема на Bradley Фото: перша група українців пройшла навчання на базі США в Німеччині (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 лютого, у Пентагоні заявили, що перша група українських військових пройшла навчання на базі США в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно із заявою прес-секретаря Пентагону Пета Райдера, перша група з 635 українців вже завершила навчання на полігоні Графенвер. Крім іншого, український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

Нині ж вже друга група з 710 українських військовослужбовців працює на п’ятитижневих курсах, які навчатимуть війська маневрам, медичній та початковій підготовці солдатів. Солдати тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і на САУ M109 Paladin, про відправку до України якої нещодавно оголосили США.

Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть навчання на бойових машинах Stryker.

Нагадаємо, навчання розпочалося в середині січня в рамках розширеної програми США з підготовки українських сил до бою.

Раніше США пропонували менш масштабне навчання з окремих систем озброєнь, таких як ракетні установки HIMARS. Перехід до навчання на рівні батальйону ознаменував значне розширення зусиль США з навчання та підготовки українців до довготривалої війни.

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