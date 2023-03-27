Залужний показав, як артилеристи знищують росіян під Бахмутом за допомогою Paladin

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Головнокомандувач оприлюднив відео, на якому можна побачити, як наші захисники на Бахмутському напрямку атакують ворога за допомогою САУ.

"Зараз дуже сильно виграє дальність. Дальність пострілу, дальність польоту снаряда, а також точність. У нашій справі потрібна точність", - розповідає один з артилеристів про переваги гаубиці Paladin.