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Украинские военные показали, как работает САУ Paladin по позициям оккупантов (видео)

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Украина, Пятница 23 июня 2023 16:08
Украинские военные показали, как работает САУ Paladin по позициям оккупантов (видео) Фото: ВСУ показали, как работает САУ Paladin по позициям оккупантов (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как американская самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 Paladin помогает уничтожать технику и живую силу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 47-й Бригады "Магура".

Как говорит один из военных, обычно от целеуказания до первого выстрела проходит 4 минуты, но это в идеальных условиях.

"Если на максимальных зарядах, то здесь прямо штукатурка сыпется. Разрывы хороши, особенно, если там более "жирный" снаряд зарядить, вообще красиво получается. Как оно прилетает", - рассказал он.

Напомним, еще в феврале 2023 года стало известно, что украинские военные завершили обучение на САУ Paladin. В марте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также показал видео работы Paladin.

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