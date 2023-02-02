Українські військові почнуть навчання на Leopard 2 наступного тижня, - FT

Як повідомляє видання, деталі плану підготовки були обговорені на зустрічі західних оборонних чиновників під керівництвом США в Німеччині в середу, 1 лютого. Очікується, що навчання триватиме близько шести тижнів.

Зазначається, що сотні українських військових вже відправили на місця до Німеччини та Польщі.

За словами одного з чиновників, знайомих із підготовкою, посадовці зараз розмірковують над тим, як доставити танки на фронт.

"Якщо ви хочете привезти їх вчасно, до квітня, уявіть собі, скільки потрібно поїздів, вагонів, щоб доставити їх туди. І це лише танки. Є також запчастини, боєприпаси - а час обмежений", - зазначив один із чиновників.