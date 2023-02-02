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Украинские военные начнут обучение на Leopard 2 на следующей неделе, - FT

Фото: украинские военные начнут обучение на Leopard 2 на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные начнут проходить обучение по использованию танков Leopard 2 на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, детали плана подготовки обсуждались на встрече западных оборонных чиновников под руководством США в Германии в среду, 1 февраля. Ожидается, что обучение будет длиться около шести недель.

Отмечается, что сотни украинских военных уже отправили на места в Германию и Польшу.

По словам одного из чиновников, знакомых с подготовкой, должностные лица сейчас размышляют над тем, как доставить танки на фронт.

"Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, представьте себе, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы доставить их туда. И это только танки. Есть также запчасти, боеприпасы - а время ограничено", - отметил один из чиновников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Также ранее мы писали, что западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи через российское вторжение.

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