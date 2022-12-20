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Українські військові з початку місяця збили майже 70 дронів-камікадзе, - Ігнат

Фото: ЗСУ за грудень збили майже 70 дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові з початку грудня у повітряному просторі країни збили 67 іранських дронів-камікадзе.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Після тривалої паузи маємо з 7 грудня 67 збитих безпілотників цього типу. Це лише збиті. Зрозуміло, що не все вдається збивати", - наголосив Гран.

За його словами, всього за листопад та грудень Росія використала проти України 127 безпілотників Shahed та 300 крилатих ракет. З початку застосування окупантами іранських дронів-камікадзе українські сили ППО збили приблизно 430 таких безпілотників.

Як повідомлялося, в результаті атаки дронів 19 грудня три райони Київської області залишилися без світла. Також у регіоні фіксують проблеми зі зв'язком.

Нагадаємо, російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. У небі над Києвом зафіксували 23 безпілотники, з них 18 збили сили ППО.

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