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Украинские военные с начала месяца сбили почти 70 дронов-камикадзе, - Игнат

Фото: ВСУ за декабрь сбили почти 70 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные с начала декабря в воздушном пространстве страны сбили 67 иранских дронов-камикадзе.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"После длительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбитые. Понятно, что не все удается сбивать", - отметил Игран.

По его словам, всего за ноябрь и декабрь Россия использовала против Украины 127 беспилотников Shahed и 300 крылатых ракет. С начала применения оккупантами иранских дронов-камикадзе украинские силы ПВО сбили примерно 430 таких беспилотников.

Как сообщалось, в результате атаки дронов 19 декабря три района Киевской области остались без света. Также в регионе фиксируют проблемы со связью.

Напомним, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В небе над Киевом зафиксировали 23 беспилотника, из них 18 сбили силы ПВО.

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