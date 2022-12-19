У Київській області після атаки дронів три райони без світла, є перебої зі зв'язком

Внаслідок сьогоднішньої атаки дронів три райони Київської області залишилися без світла. Також у регіоні фіксують проблеми зі зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу в ефірі телемарафону.

"Наслідки досить серйозні, у нас є потерпілі, три людини. У нас є пошкоджені приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Можу констатувати, що дуже добре відпрацювала наша ППО... Майже все, що летіло, було відбито, але не на 100%", - сказав він.

Кулеба зазначив, що у Київській області складна ситуація зі світлом, а після сьогоднішніх ударів три райони поки що знеструмлені.

"Наслідки атаки суттєві для Київської області. Обухівський, Вишгородський, Бучанський райони зараз відключені від електропостачання. Заживлена виключно критична інфраструктура", - пояснив голова ОВА.

Він попередив, що у Київській області можуть спостерігатися проблеми з мобільним зв'язком. Кулеба нагадав, що у регіоні працюють "Пункти незламності", де можна зігрітися та зарядити гаджети.

Нагадаємо, сьогодні російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. У небі над Києвом зафіксували 23 безпілотники, з них 18 збили сили ППО.

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