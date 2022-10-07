Українські військові почали проходити навчання із застосування ЗРК Aspide в Іспанії

Українські військові проходять інструктаж з використання зенітної системи , яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники).

Повідомляється, що

ЗРК

Наземний ЗРК Spada Aspide - це спільна італійсько-швейцарська технологія.

Spada Aspide є сухопутною ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації.

Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.