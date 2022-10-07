Українські військові почали проходити навчання із застосування ЗРК Aspide в Іспанії

Перші 19 українських військовослужбовців розпочали навчання з використання зенітно-ракетного комплексу Aspide на авіабазі "Сарагоса" в Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Іспанії.
Українські військові проходять інструктаж з використання зенітної системи , яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники).
Повідомляється, що
Наземний ЗРК Spada Aspide - це спільна італійсько-швейцарська технологія.
Spada Aspide є сухопутною ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації.
Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.
Нагадаємо, раніше Іспанія направила в Україну партію позашляховиків та машин швидкої допомоги у рамках військової допомоги.
Також Іспанія передавала Україні батарею ППО, бронемобілі та додаткову амуніцію.
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