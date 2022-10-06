Іспанія відправила в Україну партію позашляховиків та машин швидкої допомоги (фото)

У четвер, 6 жовтня, Іспанія направила до України партію позашляховиків та машин швидкої допомоги в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Іспанії.

Допомога надається для задоволення матеріально-технічних та медичних потреб української армії. Всю допомогу виділяють із запасів іспанської армії, а загалом Міноборони Іспанії передало:

позашляховики Anibal;

машини швидкої допомоги;

5 тон медичних засобів.

Найближчим часом очікується постачання ще 12 вантажівок Україні морським шляхом. Спершу вантаж прибуде до однієї з країн-союзників Іспанії, а звідти сухопутним шляхом до Польщі, де знаходиться один із логістичних центрів.

Доставку матеріалів забезпечить підрозділ матеріально-технічних операцій та навчань як на території Іспанії, так і за кордоном.