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Іспанія відправила в Україну партію позашляховиків та машин швидкої допомоги (фото)

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Четвер 06 жовтня 2022 20:15
Іспанія відправила в Україну партію позашляховиків та машин швидкої допомоги (фото) Фото: Іспанія відправила в Україну партію позашляховиків та машин швидкої допомоги (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 6 жовтня, Іспанія направила до України партію позашляховиків та машин швидкої допомоги в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Іспанії.

Допомога надається для задоволення матеріально-технічних та медичних потреб української армії. Всю допомогу виділяють із запасів іспанської армії, а загалом Міноборони Іспанії передало:

  • позашляховики Anibal;
  • машини швидкої допомоги;
  • 5 тон медичних засобів.

Найближчим часом очікується постачання ще 12 вантажівок Україні морським шляхом. Спершу вантаж прибуде до однієї з країн-союзників Іспанії, а звідти сухопутним шляхом до Польщі, де знаходиться один із логістичних центрів.

Доставку матеріалів забезпечить підрозділ матеріально-технічних операцій та навчань як на території Іспанії, так і за кордоном.

Нагадаємо, що Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами.

Також, Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії.

Раніше, Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемобілі та додаткову амуніцію.

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