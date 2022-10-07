Украинские военные начали проходить обучение по применению ЗРК Aspide в Испании

Украинские военные проходят инструктаж по использованию зенитной системы , которая позволит им действовать автономно в районе боевых действий. Обучение было разделено на две части: одна для системных операторов и другая для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики).

Сообщается, что м

ЗРК

Наземный ЗРК Spada Aspide - это совместная итальянско-швейцарская разработка.

Spada Aspide является сухопутным ЗРК малой дальности, которую используют для противовоздушной обороны. Комплекс применяют против самолетов, вертолетов, дронов и ракет, выпускаемых из авиации.

После пуска ракета Aspide летит со скоростью 1324 м/с и обеспечивает поражение цели на максимальной дальности 12 км и высоте 6 км.