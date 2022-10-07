RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные начали проходить обучение по применению ЗРК Aspide в Испании

Фото: украинские военные начали проходить обучение по применению ЗРК Aspide в Испании (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Первые 19 украинских военнослужащих начали проходить учения по использованию зенитно-ракетного комплекса Aspide на авиабазе "Сарагоса" в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минобороны Испании.

Украинские военные проходят инструктаж по использованию зенитной системы , которая позволит им действовать автономно в районе боевых действий. Обучение было разделено на две части: одна для системных операторов и другая для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики).

Сообщается, что м

ЗРК

Наземный ЗРК Spada Aspide - это совместная итальянско-швейцарская разработка.

Spada Aspide является сухопутным ЗРК малой дальности, которую используют для противовоздушной обороны. Комплекс применяют против самолетов, вертолетов, дронов и ракет, выпускаемых из авиации.

После пуска ракета Aspide летит со скоростью 1324 м/с и обеспечивает поражение цели на максимальной дальности 12 км и высоте 6 км.

Напомним, ранее Испания направила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи в рамках военной помощи.

Также Испания передавала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания