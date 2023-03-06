Українські військові під Херсоном знищили три човни з ворожими ДРГ

В районі Великого Потьомкінського острова (Херсонська область) ЗСУ знищили три човни з ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Південь ".

"В районі Великого Потьомкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено 3 переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 росіян знищено", - пояснили в командуванні.

Також ЗСУ вдалося знищити 2 одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережній частині Херсонської області, знищено 2 спостережних пости та склад з боєприпасами.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, скоротили ворожі потужності на 3 зенітно-ракетних комплекси" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 11 ББМ та 15 БПЛА.

Військові продемонстрували користь дронів на фронті, які, при успішних операціях, зменшують бажання у ворога наступати.

Українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

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