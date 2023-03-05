ua ru
Нд, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В результаті вибухів у Мелітополі знищено дві бази окупантів, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, Неділя 05 березня 2023 22:05
В результаті вибухів у Мелітополі знищено дві бази окупантів, - мер Фото: в результаті вибухів у Мелітополі знищено дві бази окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, вибухи чули жителі північної частини міста. Він розповів, що детальну інформацію про кількість вбитих окупантів, та куди саме поцілили українські військові - необхідно очікувати від Генштабу.

"Сьогодні для них продовжуються пекельні вихідні, як і весь минулий тиждень. Відомо, що сотні росіян повернуться додому в чорних пакетах", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що росіяни масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до міста та готуються до оборони.

РБК-Україна також повідомляло, що Федоров відреагував на "призначення" окупантами Мелітополя "столицею" Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Україна тримає оборону в Бахмуті, можливість постачання зберігається, - Череватий
Україна тримає оборону в Бахмуті, можливість постачання зберігається, - Череватий
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним