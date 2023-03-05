В результаті вибухів у Мелітополі знищено дві бази окупантів, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, вибухи чули жителі північної частини міста. Він розповів, що детальну інформацію про кількість вбитих окупантів, та куди саме поцілили українські військові - необхідно очікувати від Генштабу.

"Сьогодні для них продовжуються пекельні вихідні, як і весь минулий тиждень. Відомо, що сотні росіян повернуться додому в чорних пакетах", - сказав він.