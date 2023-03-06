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Украинские военные под Херсоном уничтожили три лодки с вражескими ДРГ

Фото: Украинские военные под Херсоном уничтожили три лодки с вражескими ДРГ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В районе Большого Потемкинского острова (Херсонская область) ВСУ уничтожили три лодки с вражескими диверсионно-разведывательными группами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи по тщательно выверенным координатам, сократили вражеские мощности на 3 зенитно-ракетных комплекса", - говорится в сообщении.

Также ВСУ удалось уничтожить 2 единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережной части Херсонской области, уничтожены 2 наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

"В районе Большого Потемкинского острова по известному всему миру курсу направлено 3 переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодки, вместе с ДРГ. 18 россиян уничтожено", - пояснили в командовании.

Напомним, что по данным на утро воскресенья, 5 марта, украинские военные ликвидировали в сутки 650 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 11 ББМ и 15 БПЛА.

Военные продемонстрировали пользу дронов на фронте, которые при успешных операциях уменьшают желание у врага наступать.

Украинские военные двумя точными выстрелами смогли уничтожить базы российских военных во временно оккупированном Мелитополе.

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