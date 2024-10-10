Українські військові отримають нові бронежилети: у чому їх особливість

В Україні затвердили зразок-еталон полегшеного бронежилета, призначеного для захисту життєвоважливих органів під час бойових дій. Його розробили для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі м’які бронеелементи мають клас захисту 1, а жорсткі – клас 6+. Бронежилет виконуватиметься у чотирьох розмірах (S, M, L, XL) та матиме масу від 7,5 до 12 кг залежно від комплектації.

У відомстві зазначають, що новий полегшений бронежилет має забезпечувати високий рівень захисту та комфорт під час виконання бойових завдань, особливо для військових ССО та ДШВ.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Міністерство оборони України внесло зміни до наказу 232, що стосується інвентарного речового майна. Згідно з новими нормами, інвентарним майном тепер вважаються лише броня та каска. Для ДШВ та ССО до цього переліку також додані навушники. Спальники, каремати та інші речі більше не вважаються інвентарним майном.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру піднайму житла для військовослужбовців. Відтепер їм не потрібно надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при подачі документів для отримання компенсації, повідомили в Міністерстві оборони. Крім того, з переліку необхідних документів виключено копії довідок про реєстрацію місця проживання. Відповідальність за збір окремих документів покладається на командирів військовослужбовців, що значно полегшить процес для самих військових.

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