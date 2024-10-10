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Украинские военные получат новые бронежилеты: в чем их особенность

Украина, Киев, Четверг 10 октября 2024 19:27
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Украинские военные получат новые бронежилеты: в чем их особенность Фото: Бронежилет украинского военного (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине утвердили образец-эталон облегченного бронежилета, предназначенного для защиты жизненно важных органов во время боевых действий. Его разработали для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В ведомстве отмечают, что новый облегченный бронежилет должен обеспечивать высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, особенно военных ССО и ДШВ.

Основной комплект облегченного бронежилета включает:

  • фронтальный чехол с мягким и жестким бронеэлементом
  • фронтальный чехол с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками.
  • камербанд (выполнен по аналогии с системой "skeleton")
  • боковые чехлы с мягким баллистическим элементом
  • чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом

Дополнительные элементы комплекта:

  • защита шеи
  • защита плеч
  • защита запаха
  • ремень разгрузочный тактический защитный
  • защита копчика
  • защита бедер
  • защита внутреннего участка бедер
  • конструктивное решение для военнослужащих-женщин
  • элемент придания предмету положительной плавучести

Сообщается, что все дополнительные элементы облегченного бронежилета обладают мягкой баллистической защитой.

Все мягкие бронеэлементы имеют класс защиты 1, а жесткие – класс 6+. Бронежилет будет выполняться в четырех размерах (S, M, L, XL) и будет иметь массу от 7,5 до 12 кг в зависимости от комплектации.

Утверждение образца "Бронежилет облегченный" открывает возможность закупки новых образцов средств индивидуальной защиты и расширения круга поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ и ГССТ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Министерство обороны Украины внесло изменения в приказ 232, касающийся инвентарного вещевого имущества. Согласно новым нормам, инвентарным имуществом теперь числятся только броня и каска. Для ДШВ и ССО в этот список также добавлены наушники. Спальники, карематы и прочие вещи больше не считаются инвентарным имуществом.

Напомним, в Украине упростили процедуру поднайма жилья для военнослужащих. Теперь им не нужно предоставлять информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество при подаче документов для получения компенсации, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, из перечня необходимых документов исключены копии справок о регистрации места жительства. Ответственность за сбор отдельных документов возлагается на командиров военнослужащих, что значительно облегчит процесс для самих военных.

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