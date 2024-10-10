Украинские военные получат новые бронежилеты: в чем их особенность

В Украине утвердили образец-эталон облегченного бронежилета, предназначенного для защиты жизненно важных органов во время боевых действий. Его разработали для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В ведомстве отмечают, что новый облегченный бронежилет должен обеспечивать высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, особенно военных ССО и ДШВ. Основной комплект облегченного бронежилета включает: фронтальный чехол с мягким и жестким бронеэлементом

фронтальный чехол с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками.

камербанд (выполнен по аналогии с системой "skeleton")

боковые чехлы с мягким баллистическим элементом

чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом Дополнительные элементы комплекта: защита шеи

защита плеч

защита запаха

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защита копчика

защита бедер

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элемент придания предмету положительной плавучести Сообщается, что все дополнительные элементы облегченного бронежилета обладают мягкой баллистической защитой. Все мягкие бронеэлементы имеют класс защиты 1, а жесткие – класс 6+. Бронежилет будет выполняться в четырех размерах (S, M, L, XL) и будет иметь массу от 7,5 до 12 кг в зависимости от комплектации. Утверждение образца "Бронежилет облегченный" открывает возможность закупки новых образцов средств индивидуальной защиты и расширения круга поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ и ГССТ.