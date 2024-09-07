Військовим спростили отримання компенсації за піднайом житла: що змінилося

Уряд змінив порядок компенсування коштів за піднайом житла військовими. Відтепер цей процес став значно простішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

"Уряд затвердив зміни, згідно з якими при отриманні компенсації на піднайом житла військовослужбовцям більше не потрібно буде надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - повідомили в Міноборони.

Водночас з переліку документів для подання рапорту на виплату такої компенсації виключені копії довідок про реєстрацію місця проживання. А обов’язок збирати окремі документи перекладено з військовослужбовців на їхніх командирів.

Мало того, зміни врегульовують питання виплати грошової компенсації у випадку руйнування або пошкодження житла військовослужбовців внаслідок ведення бойових дій.

"Продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури. Ми скоротили кількість довідок і захистили права військовослужбовців, зокрема тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації. Тепер оформити грошову компенсацію за піднайом житла стане простіше, а скористатися цим правом зможе більша кількість захисників", - наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.