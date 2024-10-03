Здавати каремати та спальники не потрібно: в Міноборони оновили список інвентарного майна

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби або переводяться в інші частини більше не потрібно здавати каремати, спальники й інше майно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Нардеп зазначає, що Міністерство оборони України внесло зміни до наказу 232 стосовно інвентарного речового майна. Відповідно до нових норм, інвентарним майном тепер вважатиметься лише броня і каска, а для Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Сил спеціальних операцій (ССО) до цього переліку також додаються навушники. "Більше ніякі спальники, каремати та інше – не є інвентарним майном. Тепер не треба возитись, щоб здавати такі речі при переведенні в інші частини чи при звільненні", – зазначає Гончаренко.