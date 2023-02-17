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Українські військові отримали автономні розвідувальні центри Skykit, - ЗМІ

Фото: українські військові отримали автономні розвідувальні центри Skykit (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові отримали сучасні автономні розвідувальні центри Skykit. Їхні технології дозволяють стежити за розвитком війни в реальному часі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання L’Express.

Директор компанії Palantir Алекс Карп розповів, що його компанія відповідає за частину цілевказання в Україні.

Зазначимо, що в червні 2022 року президент України Володимир Зеленський зустрічався з Карпом у Києві. Тоді вони обговорили питання подальшої співпраці у сфері захисту та безпеки, а також цифровізації.

Додамо, що Skykit була офіційно представила у січні, тож українські захисники могли отримати систему ще до офіційної презентації.

Що відомо про Skykit?

Palantir Skykit - це повністю автономний розвідувальний центр. Він містить два вбудовані монітори, акумуляторні блоки живлення та спеціальний ноутбук. Він також обладнаний безпілотником Quadcopter та невеликою камерою Trailcam Nano.

Skykit дає військовим можливість ефективно обробляти розвіддані, приймати рішення та виконувати операції з віддалених місць. Система також дозволяє ставити завдання та аналізувати дані з будь-якого місця на полі бою.

У системи є власний безпечний супутниковий зв’язок. Українські військові можуть під’єднатися до одного з 40 комерційних супутників, аналізувати дані, що зібрані різними модулями штучного інтелекту, і "побачити" ворога.

Залежно від міжурядових угод Skykit також може отримати доступ до військових супутників, таких як супутники Пентагону.

Нагадаємо, США мали надати Україні супутникові антени для зв'язку на полі бою.

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