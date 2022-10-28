США вперше нададуть Україні супутникові антени для зв'язку на полі бою
Вперше до пакету американської військової допомоги для України увійдуть супутникові антени. Очікується, що вони допоможуть покращити зв'язок на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Як заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, будуть надані чотири антени супутникового зв'язку, які діють поза системою Starlink. При цьому, за її словами, це не пов'язано з недавніми заявами американського мільярдера Ілона Маска щодо збитків від фінансування роботи Starlink в Україні.
"Ми вперше надсилаємо чотири антени супутникового зв'язку", - зазначила вона.
Вона також наголосила, що ці антени здатні працювати з будь-якими супутниковими системами. Необхідність у поставках викликана тим, що бійці Збройних сил України потребують стабільного зв'язку на полі бою в умовах постійного руйнування енергетичних об'єктів.
"Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України, і ці антени надають додаткові можливості на місці у критично важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктурі. Вони здатні замінити Starlink, вони допомагають покращити зв'язок на полі бою", - додала вона.
Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що компанія SpaceX направила запит до Пентагону на фінансування роботи Starlink в Україні, засновник компанії Ілон Маск пояснював це великими збитками. У результаті він запевнив, що супутниковий зв'язок та інтернет у будь-якому випадку будуть доступні в нашій країні.
А днями в Росії пригрозили, що збиватимуть американські супутники , які забезпечують зв'язок для України.
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