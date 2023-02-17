Украинские военные получили автономные разведывательные центры Skykit, - СМИ

Директор компании Palantir Алекс Карп рассказал, что его компания отвечает за часть целеуказания в Украине.

Напомним, что в июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский встречался с Карпом в Киеве. Тогда они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере защиты и безопасности, а также цифровизации.

Добавим, что Skykit была официально представлена в январе, поэтому украинские защитники могли получить систему еще до официальной презентации.

Что известно Skykit?

Palantir Skykit - это полностью автономный разведывательный центр. Он содержит два встроенных монитора, аккумуляторные блоки питания и специальный ноутбук. Он также оборудован беспилотником Quadcopter и небольшой камерой Trailcam Nano.

Skykit дает военным возможность эффективно обрабатывать разведданные, принимать решения и выполнять операции из отдаленных мест. Система также позволяет ставить задачи и анализировать данные с любого места на поле боя.

У системы есть собственная безопасная спутниковая связь. Украинские военные могут подключиться к одному из 40 коммерческих спутников, анализировать данные, собранные разными модулями искусственного интеллекта, и "увидеть" врага.

В зависимости от межправительственных соглашений Skykit также может получить доступ к военным спутникам, таким как спутники Пентагона.