Украинские военные получили автономные разведывательные центры Skykit, - СМИ

Украинские военные получили современные автономные разведывательные центры Skykit. Их технологии позволяют следить за развитием войны в реальном времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание L'Express.
Директор компании Palantir Алекс Карп рассказал, что его компания отвечает за часть целеуказания в Украине.
Напомним, что в июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский встречался с Карпом в Киеве. Тогда они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере защиты и безопасности, а также цифровизации.
Добавим, что Skykit была официально представлена в январе, поэтому украинские защитники могли получить систему еще до официальной презентации.
Что известно Skykit?
Palantir Skykit - это полностью автономный разведывательный центр. Он содержит два встроенных монитора, аккумуляторные блоки питания и специальный ноутбук. Он также оборудован беспилотником Quadcopter и небольшой камерой Trailcam Nano.
Skykit дает военным возможность эффективно обрабатывать разведданные, принимать решения и выполнять операции из отдаленных мест. Система также позволяет ставить задачи и анализировать данные с любого места на поле боя.
У системы есть собственная безопасная спутниковая связь. Украинские военные могут подключиться к одному из 40 коммерческих спутников, анализировать данные, собранные разными модулями искусственного интеллекта, и "увидеть" врага.
В зависимости от межправительственных соглашений Skykit также может получить доступ к военным спутникам, таким как спутники Пентагона.
Напомним, США должны были предоставить Украине спутниковые антенны для связи на поле боя.
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