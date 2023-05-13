Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують обстрілювати російські тилові райони в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація у Луганській та Харківській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
У Київській області сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО, також у регіоні зберігається загроза атаки безпілотниками.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 травня, російська окупаційна армія обстріляла Миколаїв, є постраждалі.
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