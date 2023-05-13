Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают обстреливать российские тыловые районы в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
В Киевской области сегодня ночью, 13 мая, работают украинские силы ПВО, также в регионе сохраняется угроза атаки беспилотниками.
Напомним, сегодня ночью, 13 мая, российская оккупационная армия обстреляла Николаев, есть пострадавшие.
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