Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Міністерство оборони Росії спробувало відволікти та вгамувати параною щодо можливого контрнаступу України на харківсько-луганському напрямку. Вони заперечували прорив українських військ 11 травня через російські рубежі на куп’янському та лиманському напрямках, натомість стверджуючи, що росіяни відбили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Котлярівки Харківської області (25 км на північний захід від Сватового) та Діброви (5 км на південний захід від с. Кремінна) та м. Кремінна Луганської області.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна 12 травня. Український Генштаб повідомив, що російські сили вели невдалі наступальні дії в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної).

Українські війська продовжують обстрілювати російські тилові райони в Луганській області. Геолокаційні кадри показують наслідки вибухів на Луганському машинобудівному заводі в місті Луганськ (приблизно 80-100 км за лінією фронту) 12 травня. Російський блогер припустив, що українські сили, можливо, застосували зброю далекої дії, наприклад крилату ракету або нещодавно поставлені Storm Shadow, у цьому ударі. Інші блогери в РФ попередили, що весь російський тил у Луганській області знаходиться в зоні дії ракет Storm Shadow.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 травня, показують, що російські війська просунулися між вулицями Маршала Толбухіна та Ірини Левченко на північному заході Бахмута. Російські джерела стверджували, що "вагнерівці" захопили 220 метрів території в Бахмуті та атакують три основні укріпрайони в північно-західному секторі міста. Пригожин стверджував, що Україні належить 2,18 квадратних кілометрів території в Бахмуті.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в напрямку Ступочки (11 км на південний захід від Бахмута на південь від траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут), Оріхово-Василівка (11 км на північний захід від Бахмута) та Григорівка (9 км на північний захід від с. Бахмут). Речник Східного угруповання ЗС України полковник Сергій Череватий 12 травня заявив, що за минулу добу на Бахмутському напрямку відбулося понад 40 бойових зіткнень і ситуація для російських військ загалом погіршується, оскільки "вагнерівців" витісняють мотострілецькі та десантні елементи РФ, які складаються з погано підготовленого та мотивованого мобілізованого персоналу.

12 травня російські війська продовжили наземні атаки на лінії фронту Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та на південно-західній околиці Донецька в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 травня, показують, що російські війська досягли незначного просування в межах 2 км на південний схід від Авдіївки. Російський блогер стверджував, що російські війська змінили напрямок атак на Авдіївку з південного заходу на схід і намагаються наступати з району Крутої Балки.

Російські війська обстріляли район Вугледар (30 км на південний захід від міста Донецьк), але наземних ударів у напрямку населеного пункту не здійснювали.

"Південна вісь"