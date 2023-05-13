Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Министерство обороны России попыталось отвлечь и унять паранойю относительно возможного контрнаступления Украины на харьковско-луганском направлении. Они отрицали прорыв украинских войск 11 мая из-за российских рубежей на купянском и лиманском направлениях, утверждая, что россияне отбили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Котляровки Харьковской области (25 км северо-западнее Сватового) и Дибровы (5 км юго-западнее) от с. Кременная) и г. Кременная Луганской области.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной 12 мая. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы вели неудачные наступательные действия в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной).

Украинские войска продолжают обстреливать российские тыловые районы Луганской области. Геолокационные кадры показывают последствия взрывов на Луганском машиностроительном заводе в Луганске (примерно 80-100 км по линии фронта) 12 мая. Российский блоггер предположил, что украинские силы, возможно, применили оружие дальнего действия, например, крылатую ракету или недавно поставленные Storm Shadow, в этом ударе. Остальные блоггеры в РФ предупредили, что весь российский тыл в Луганской области находится в зоне действия ракет Storm Shadow.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 12 мая, показывают, что российские войска продвинулись между улицами Маршала Толбухина и Ирины Левченко на северо-западе Бахмута. Российские источники утверждали, что "вагнеровцы" захватили 220 метров территории в Бахмуте и атакуют три основных укрепрайона в северо-западном секторе города. Пригожин утверждал, что Украине принадлежит 2,18 квадратных километра территории в Бахмуте.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в направлении Ступочки (11 км юго-западнее Бахмута к югу от трассы Т0504 Константиновка-Времени Яр-Бахмут), Орехово-Василевка (11 км северо-западнее Бахмута) и Григориевка (9 км северо-западнее с. Бахмут). Представитель Восточной группировки ВС Украины полковник Сергей Череватый 12 мая заявил, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении произошло более 40 боевых столкновений и ситуация для российских войск в целом ухудшается, поскольку "вагнеровцев" вытесняют мотострелковые и десантные элементы РФ, которые состоят из мобилизованного персонала.

12 мая российские войска продолжили наземные атаки на линии фронта Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и юго-западной окраины Донецка в районе Марьинки и Новомихайловки. Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, что российские войска достигли незначительного продвижения в пределах 2 км к юго-востоку от Авдеевки. Российский блоггер утверждал, что российские войска изменили направление атак на Авдеевку с юго-запада на восток и пытаются наступать из района Крутой Балки.

Российские войска обстреляли район Угледар (30 км к юго-западу от города Донецк), но наземных ударов в направлении населенного пункта не производили.

"Южная ось"