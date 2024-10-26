Українські військові назвали втрати РФ з початку операції у Курській області

Ситуація у Курській області

Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області. Ще наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що ЗСУ контролюють 100 населених пунктів і взяли в полон майже 600 військових РФ.

У Міноборони Британії констатували, що російська армія в серпні втрачала вбитими та пораненими понад 1 тисячу людей на день. Це пов'язано з тиском на Покровському напрямку та наступом ЗСУ в Курській області.

Крім того, нещодавно Сирський з'їздив на Курський напрямок фронту. Там було ухвалено низку рішень, щоб РФ не змогла перехопити ініціативу.

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