RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украинские военные назвали потери РФ с начала операции в Курской области

Фото: украинские военные назвали потери РФ с начала операции в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские бойцы назвали потери оккупантов в Курской области. В частности, ВСУ взяли в плен больше 700 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, среди них:

  • безвозвратные – 6662;
  • санитарные – 10446;
  • пленные – 711.

Кроме того, ВСУ уничтожили 45 танков, 256 ББМ, 565 единиц автомобильной техники, 99 артсистем, 5 РСЗО.

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступление в Курской области. Еще в конце августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что ВСУ контролируют 100 населенных пунктов и взяли в плен почти 600 военных РФ.

В Минобороны Британии констатировали, что российская армия в августе теряла убитыми и ранеными более 1 тысячи человек в день. Это связано давлением на Покровском направлении и наступлением ВСУ в Курской области.

Кроме того, недавно Сырский съездил на Курское направление фронта. Там были приняты ряд решений, чтобы РФ не смогла перехватить инициативу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВойна в Украине