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Українські військові навчаються бронетанковому мистецтву на танках Leopard у Польщі (фото)

Фото: українські військові навчаються бронетанковому мистецтву на танках Leopard у Польщі (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інструктори з Канади, а також польські та норвезькі військові проводять навчання з використання танків Leopard для українських захисників у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що навчання проходять в рамках операції UNIFIER. Тренуванням наших бійців займаються інструктори з "Кінних Лорда Страткони" ("Королівські канадці") 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії ЗС у партнерстві з військовослужбовцями ЗСУ Польщі та Норвегії.

У Генштабі додають, що військові навчають українських захисників бронетанковому мистецтву використання танків, щоб переконатися, що наші танкісти добре підготовлені до захисту своєї країни з більшою мобільністю та вогневою міццю.

Фото: українські військові проходять навчання на танках Leopard у Польщі (Служба зв'язків з громадськістю операції "UNIFIER" ЗС Канади)

Нагадаємо, Канада збирається передати вісім танків Leopard 2 Україні найближчими тижнями.

Іспанія також оголосила про поставки шести танків Leopard 2A 4, до яких пізніше додасться друга партія з чотирьох інших одиниць, найближчим часом.

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