RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные учатся бронетанковому искусству на танках Leopard в Польше (фото)

Фото: украинские военные учатся бронетанковому искусству на танках Leopard в Польше (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Инструкторы из Канады, а также польские и норвежские военные проводят учения по использованию танков Leopard для украинских защитников в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что обучение проходит в рамках операции UNIFIER. Тренировкой наших бойцов занимаются инструкторы из "Конных Лорда Стратконы" ("Королевские канадцы") 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии ВС в партнерстве с военнослужащими ВСУ Польши и Норвегии.

В Генштабе добавляют, что военные обучают украинских защитников бронетанковому искусству использования танков, чтобы убедиться, что наши танкисты хорошо подготовлены к защите своей страны с большей мобильностью и огневой мощью.

Фото: украинские военные проходят обучение на танках Leopard в Польше (Служба по связям с общественностью операции "UNIFIER" ВС Канады)

Напомним, Канада собирается передать восемь танков Leopard 2 Украине в ближайшие недели.

Испания также объявила о поставках шести танков Leopard 2A 4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц, в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, которые выдают себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВСУ