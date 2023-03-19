Украинские военные учатся бронетанковому искусству на танках Leopard в Польше (фото)

Отмечается, что обучение проходит в рамках операции UNIFIER. Тренировкой наших бойцов занимаются инструкторы из "Конных Лорда Стратконы" ("Королевские канадцы") 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии ВС в партнерстве с военнослужащими ВСУ Польши и Норвегии.

В Генштабе добавляют, что военные обучают украинских защитников бронетанковому искусству использования танков, чтобы убедиться, что наши танкисты хорошо подготовлены к защите своей страны с большей мобильностью и огневой мощью.

Фото: украинские военные проходят обучение на танках Leopard в Польше (Служба по связям с общественностью операции "UNIFIER" ВС Канады)

Напомним, Канада собирается передать восемь танков Leopard 2 Украине в ближайшие недели.

Испания также объявила о поставках шести танков Leopard 2A 4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц, в ближайшее время.

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