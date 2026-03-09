Українські військові навчатимуть союзників збивати "Шахеди": в ISW розкрили деталі

Український досвід протидії дронам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий ділитися з партнерами напрацюваннями у сфері протиповітряної оборони.

За його словами, українські фахівці мають значний бойовий досвід боротьби з безпілотниками "Шахед", крилатими ракетами та іншими повітряними загрозами.

Зазначається, що 9 березня з України вирушить "невизначена кількість українських експертів і військовослужбовців", які навчатимуть країни Близького Сходу методів знищення дронів.

Інтерес країн Перської затоки

Також повідомляється, що кілька держав регіону виявляють інтерес до українських розробок у сфері протидії безпілотникам.

Зокрема, йдеться про країни Перської затоки, які розглядають можливість придбання українських перехоплювачів "Шахедів".

За даними аналітиків, імовірно, інтерес до таких систем виявляють Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Катар і Кувейт.

Оцінка аналітиків

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Україна накопичила унікальний досвід протидії іранським повітряним атакам.

За час війни українські військові змогли систематизувати отримані знання і впровадити їх у практику.

"Інституційні знання України дали змогу українським фірмам швидко розвивати й удосконалювати спроможності, спеціально розроблені для протидії зброї іранського походження, а постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України є важливими не лише для безпеки України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників", - резюмують в ISW.