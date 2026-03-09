UA

Українські військові навчатимуть союзників збивати "Шахеди": в ISW розкрили деталі

07:45 09.03.2026 Пн
2 хв
Досвід ЗСУ допоможе іншим зберегти життя людей
aimg Никончук Анастасія
Фото: іранський дрон (GettyImages)

Україна планує направити групу військових фахівців на Близький Схід для передачі практичного досвіду протидії іранським ударним безпілотникам. Йдеться про бійців, які мають реальний досвід знищення дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: DeepState повідомив про просування армії РФ на фронті: деталі

Український досвід протидії дронам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий ділитися з партнерами напрацюваннями у сфері протиповітряної оборони.

За його словами, українські фахівці мають значний бойовий досвід боротьби з безпілотниками "Шахед", крилатими ракетами та іншими повітряними загрозами.

Зазначається, що 9 березня з України вирушить "невизначена кількість українських експертів і військовослужбовців", які навчатимуть країни Близького Сходу методів знищення дронів.

Інтерес країн Перської затоки

Також повідомляється, що кілька держав регіону виявляють інтерес до українських розробок у сфері протидії безпілотникам.

Зокрема, йдеться про країни Перської затоки, які розглядають можливість придбання українських перехоплювачів "Шахедів".

За даними аналітиків, імовірно, інтерес до таких систем виявляють Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Катар і Кувейт.

Оцінка аналітиків

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Україна накопичила унікальний досвід протидії іранським повітряним атакам.

За час війни українські військові змогли систематизувати отримані знання і впровадити їх у практику.

"Інституційні знання України дали змогу українським фірмам швидко розвивати й удосконалювати спроможності, спеціально розроблені для протидії зброї іранського походження, а постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України є важливими не лише для безпеки України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників", - резюмують в ISW.

Нагадуємо, що Державний департамент США наказав частині співробітників американської дипломатичної місії покинути Саудівську Аравію.

Зазначимо, що за даними аналітиків проєкту DeepState, російські війська просунулися в Донецькій області, зміцнивши позиції в районі селища Удачне Покровського району.

