Украинские военные будут учить союзников сбивать "Шахеды": в ISW раскрыли детали

07:45 09.03.2026 Пн
2 мин
Опыт ВСУ поможет другим сберечь жизни людей
aimg Никончук Анастасия
Фото: иранский дрон (GettyImages)

Украина планирует направить группу военных специалистов на Ближний Восток для передачи практического опыта противодействия иранским ударным беспилотникам. Речь идет о бойцах, имеющих реальный опыт уничтожения дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

Украинский опыт противодействия дронам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов делиться с партнерами наработками в сфере противовоздушной обороны.

По его словам, украинские специалисты обладают значительным боевым опытом борьбы с беспилотниками "Шахед", крылатыми ракетами и другими воздушными угрозами.

Отмечается, что 9 марта из Украины отправится "неопределенное количество украинских экспертов и военнослужащих", которые будут обучать страны Ближнего Востока методам уничтожения дронов.

Интерес стран Персидского залива

Также сообщается, что несколько государств региона проявляют интерес к украинским разработкам в сфере противодействия беспилотникам.

В частности, речь идет о странах Персидского залива, которые рассматривают возможность приобретения украинских перехватчиков "Шахедов".

По данным аналитиков, вероятно, интерес к таким системам проявляют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт

Оценка аналитиков

В Институте изучения войны (ISW). отмечают, что Украина накопила уникальный опыт противодействия иранским воздушным атакам.

За время войны украинские военные смогли систематизировать полученные знания и внедрить их в практику.

"Институциональные знания Украины позволили украинским фирмам быстро развивать и совершенствовать возможности, специально разработанные для противодействия оружию иранского происхождения, а постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины важны не только для безопасности Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников", - резюмируют в ISW.

