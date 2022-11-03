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Українські військові можуть звільнити Херсон, - міністр оборони США

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки вони працюють ефективно та методично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, яку приводить видання The Guardian.

"Я вірю, що у них є можливість це зробити. І головне, українці вірять, що у них є для цього можливості", - заявив міністр.

За його словами, Україна має можливість повернути Херсон, оскільки їхня робота є методичною та ефективною. Про це він заявив у той же день, коли російські колаборанти у Херсоні допустили можливість, що військові РФ можуть вийти з лівого берега Дніпра.

Нагадаємо, що сьогодні з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор.

Як повідомлялось, російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Нагадаємо, що росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.

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