Українські військові можуть звільнити Херсон, - міністр оборони США

"Я вірю, що у них є можливість це зробити. І головне, українці вірять, що у них є для цього можливості", - заявив міністр.

За його словами, Україна має можливість повернути Херсон, оскільки їхня робота є методичною та ефективною. Про це він заявив у той же день, коли російські колаборанти у Херсоні допустили можливість, що військові РФ можуть вийти з лівого берега Дніпра.