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Украинские военные могут освободить Херсон, - министр обороны США

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое приводит издание The Guardian.

"Я верю, что у них есть возможность это сделать. И главное, украинцы верят, что у них есть для этого возможности", – заявил министр.

По его словам, Украина имеет возможность вернуть Херсон, поскольку их работа является методичной и эффективной. Об этом он заявил в тот же день, когда российские коллаборанты в Херсоне допустили, что военные РФ могут выйти с левого берега Днепра.

Напомним, что сегодня со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.

Как сообщалось, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Напомним, что россияне силой выселяют граждан, проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.

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