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Українські військові мінують північний кордон: Наєв розповів про укріплення

Фото: українські військові мінують північний кордон (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують укріплювати кордон на півночі нашої країни. Захисники встановили понад 8 тисяч мін в областях, які межують з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗСУ в Facebook.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявив, що протягом останнього тижня вздовж державного кордону вирито понад 5 тисяч метрів траншей та більше ніж 2,5 кілометри протитанкового рову.

Також українські захисники кордону мінують території. За словами Наєва, встановлено понад 8 тисяч мін.

Крім того, облаштовано більше ніж 60 вогневих позицій, 120 укриттів для особового складу, понад 150 укриттів для автомобільної та броньованої техніки.

Фото: українські військові мінують північний кордон (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Загроза з Білорусі

Нагадаємо, Білорусь активно підтримує та навіть допомагає Росії у війні проти України. Зокрема, у перші дні вторгнення з білоруської території в Україну заходила російська техніка. Також Росія з території Білорусі на початку повномасштабної війни обстрілювала Україну.

Зараз у Білорусі продовжують розміщатися російські війська, а її армія вже протягом 59 тижнів проводить так звані військові навчання з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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