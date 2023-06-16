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Украинские военные минируют северную границу: Наев рассказал об укреплениях

Фото: украинские военные минирую северную границу (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают укреплять границу на севере нашей страны. Защитники установили более 8 тысяч мин в областях, граничащих с РФ и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев заявил, что в течение последней недели вдоль государственной границы вырыто более 5 тысяч метров траншей и более 2,5 километров противотанкового рва.

Также украинские защитники границы минуют территории. По словам Наева, установлено более 8 тысяч мин.

Кроме того, обустроено более 60 огневых позиций, 120 укрытий для личного состава, более 150 укрытий для автомобильной и бронированной техники.

Фото: украинские военные минируют северную границу (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Угроза из Беларуси

Напомним, Беларусь активно поддерживает и даже помогает России в войне против Украины. В частности, в первые дни вторжения с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также Россия с территории Беларуси в начале полномасштабной войны обстреливала Украину.

Сейчас в Беларуси продолжают размещаться российские войска, а ее армия уже в течение 59 недель проводит так называемые военные учения с РФ.

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Беларуськордон з БілоруссюГраница с РФВСУСергей Наев