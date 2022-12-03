Українські військові мінометним вогнем накрили вантажівки окупантів (відео)

Українським мінометникам вдалося атакувати дві російських вантажівки, після чого вони повністю згоріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Українські військові влучним вогнем атакували позиції окупантів.
На відео можна побачити влучання поряд з вантажівками, які пізніше загорілись та були знищені.
Нагадаємо, що українські прикордонники знищили будинок, в якому переховувалися окупанти. Росіян накрили з міномета в Донецькій області.
Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.
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