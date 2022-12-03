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Прикордонники з міномету знищили будинок з окупантами в Донецькій області (відео)

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Донбас, Субота 03 грудня 2022 15:06
Прикордонники з міномету знищили будинок з окупантами в Донецькій області (відео) Фото: прикордонники знищили будинок з окупантами на Донбасі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили будинок, в якому переховувалися окупанти. Росіян накрили з міномету в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Окупантам в Донецькій області не вдалося втекти від мінометного вогню прикордонників! Бійці знищили загарбників у захопленому будинку", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як російські солдати метушаться біля одного з будинків на Донбасі. Вже у наступний момент будинок вибухає разом з окупантами, які в ньому переховувались від атаки прикордонників.

Як повідомлялось, за даними на ранок суботи, 3 грудня, ЗСУ ліквідували за добу 510 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 90 600 військових.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс російських окупантів. Мета, яку було знищено на півдні, вразили з безпілотника, вибухівка потрапила в люк ПТРК.

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